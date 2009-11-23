В Кировоградской обл. количество мобильных абонентов сократилось

В Кировоградской области в январе-октябре 2009 года количество абонентов мобильной связи сократилось на 4,3% – до 807 тысяч.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, также за указанный период уменьшилось количество абонентов кабельного телевидения – на 4%, однако увеличилось число пользователей Интернет – на 14,8%.

В январе-октябре т.г. в области насчитывалось 211,6 тыс. телефонных аппаратов, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 174,4 тыс. телефонных аппаратов установлены в городских поселениях и 37,2 тыс. – в сельской местности.