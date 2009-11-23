АМК возбудил дело о нарушениях ведущей компании

Херсонское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМК) возбудило дело о злоупотреблениях монопольным положением ООО «Херсонские телекоммуникационные системы», которое является крупнейшим оператором услуг кабельного телевидения в Херсоне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонского отделения АМК.

Согласно сообщению, ООО «Херсонские телекоммуникационные системы» обслуживают около 80% клиентов кабельного телевидения в Херсоне, что позволяет компании навязывать свои тарифы на услуги.

По результатам расследования в отношении ООО «Херсонские телекоммуникационные системы» будут применены штрафные станции. Размер штрафа будет напрямую зависеть от того, согласится ли компания привести тарифы в соответствие с экономическими обоснованными.