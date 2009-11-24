Киевстар, МТС и Астелит подали заявки на 3G

Крупнейшие операторы сотовой связи на Украине - компании Киевстар, МТС и Астелит - подали заявки в Национальную комиссию регулирования связи и перечислили денежные гарантии за участие в первом тендере на выдачу операторам 3G лицензии, который регулятор планирует провести в запланированные сроки - 27 ноября, сообщила Рейтер советник главы регулятора связи Виктория Яковлева, сообщает Рейтер.

Понедельник был последним днем перечисления тендерных гарантий участниками тендера. По решению Нацкомиссии регулирования связи, каждый претендент на получение лицензии на связь третьего поколения перечислил организатору тендера 40 миллионов гривен ($5 миллионов).

Украина получила возможность продать на тендере лицензию после того, как правительство пошло на уступки Минобороны, которое освобождает частотный ресурс для нового пользователя.

Кабмин решил выделить военному ведомству на перевооружение служб связи 2,5 миллиарда гривен ($313 миллионов), включая 941 миллион гривен от продажи 3G лицензий .

Нацкомиссия регулирования связи выставила на тендер 27 ноября первую из трех лицензий на мобильную связь 3G, стартовая цена установлена на уровне 400 миллионов ($50 миллионов), но регулятор надеется получить до 1,0 миллиарда гривен (до $125 миллионов).

Ранее представители регулятора высказывали сомнение, что смогут успешно провести продажу в планируемые сроки из-за решения президента Виктора Ющенко приостановить конверсию радиочастот и нежелания военных освободить частоты.

В конце октября президент Украины указом приостановил решение правительства Юлии Тимошенко о конверсии радиочастот для сети мобильной связи третьего поколения, сославшись на необходимость не снижать уровень обороноспособности страны.

Представители Нацкомиссии говорят, что указ главы государства не содержит прямого запрета на проведение тендера по продаже лицензий.

Пока на Украине лишь контролируемая государством компания Укртелеком имеет лицензию на связь третьего поколения. Компания получила ее в 2005 году без конкурса, по решению правительства, готовившего Укртелеком к приватизации. Планы по продаже Укртелекома до сих пор так и не были осуществлены из-за споров властей.