НКРС: "Серые" мобильные начнут отключать в 2010 году

Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) прогнозирует начало отключения мобильными операторами нелегальных мобильных телефонов в первом квартале 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава НКРС Сергей КОЛОБОВ.

Как напомнил он, операторы должны в течение 3-месяцев решить вопрос с отключением телефонов, которые являются нелегальными. Как отметил он, до 2010 года такая работа вряд ли будет проведена.

«С нашей точки зрения, СМС должны быть отправлены, поскольку мы передали все списки («серых» телефонов – УНИАН). Учитывая это обстоятельство, под новый год никаких смс-рассылок и отключений телефонов не сможет состояться, не стоит ожидать отрицательных эмоций. В следующем году, я думаю, в первом квартале, уже могут быть ситуации с отключением мобильных телефонов, которые будут находиться в «черном» списке», - сказал он.

В свою очередь, начальник ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) Павел СЛОБОДЯНЮК сообщил, что 16 ноября мобильным операторам были направлены списки «серых» телефонов. Таким образом, в ближайшее время, операторы обязаны выслать их собственникам сообщения о прекращении их обслуживания через 3 месяца, в случае, если собственник не докажет того, что телефон является легальным. «Они попадают из «серого» в «черный» список – только после этого отключаются», - сказал он. По его данным, на сегодня в этом списке, отосланном операторам, - около 100 тыс. телефонов.

В то же время, по данным С.КОЛОБОВА, сегодня не все операторы готовы к таким отключениям.

«Есть определенные требования к информационным системам операторов, для того, чтобы оператор мог предоставлять такие услуги. Не все операторы – так как это не было требованием к их программному обеспечению – оплачивали дополнительные средства за такую черту своего программного обеспечения, которая позволяла в он-лайне обеспечивать отключение мобильных телефонов, IMEI которых находится в «черном» списке. Для того, чтобы осуществить соответствующие меры, каждый оператор должен сделать несколько шагов, привлечь дополнительные средства, сделать соответствующие запросы к компаниям-производителям, и получить возможность. Но не все операторы спланировали это в ближайшее время, некоторые спланировали в следующем году – каждый действует по собственному усмотрению», - отметил он. При этом глава НКРС напомнил, что существует регуляторный акт – лицензионные условия по предоставлению услуг мобильной связи, - который требует это делать.

«Чтобы обезопасить операторов от невыполнения этого документа, УГЦР разработал программное обеспечение, которое осуществляет эти функции, разработчик тот же, кто выполнил задачу относительно создания самой базы (телефонов – УНИАН). И именно на втором этапе нашей работы мы планируем реализовать взаимодействие базы данных IMEI, которая находится в центре с базами соответствующими операторов мобильной связи», - сообщил он.

По словам С.КОЛОБОВА, это предложение УГЦР и компании-разрабочика является существенно более привлекательным в ценовом аспекте. «Есть гарантия, что инсталляция программного обеспечения, которое предлагается УГЦР и разработчиком, будет работать с той базой, которая именно развернута в УГЦР. С нашей стороны, мы предлагаем операторам осуществит эти шаги в ближайший срок, чтобы сделать невозможной ситуацию, когда истечет 3-месячный срок, телефон попадет в черный список, но оператор не отключит его», - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно решениям НКРС, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Решениями НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированные в обобщенной баз данных УГЦР.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый, черный и серый списки. В белый заносятся номера кодов зарегистрированных мобильных телефонов. В черный – не занесенные в белый или зарегистрированные органами МВД как ворованные (операторы не имеют право обслуживать эти телефоны). В серый список – коды телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).