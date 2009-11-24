Путин во Франции обсудит модернизацию АВТОВАЗа

Модернизация АВТОВАЗа будет осуществляться на основе договоренностей, которые будут достигнуты во время визита премьер-министра РФ Владимира Путина во Францию. Об этом заявил сегодня вице-премьер Игорь Шувалов.

"Программа подготовлена, она будет обсуждаться во время визита Владимира Путина во Францию в конце неделе, и после договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне, мы приступим к реализации проекта по модернизации АВТОВАЗа", - сказал он, сообщает ИТАР-ТАСС.