Путин во Франции обсудит модернизацию АВТОВАЗа
15:56, 24 ноября 2009Транспорт/Связь
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В конце неделе
Модернизация АВТОВАЗа будет осуществляться на основе договоренностей, которые будут достигнуты во время визита премьер-министра РФ Владимира Путина во Францию. Об этом заявил сегодня вице-премьер Игорь Шувалов.
"Программа подготовлена, она будет обсуждаться во время визита Владимира Путина во Францию в конце неделе, и после договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне, мы приступим к реализации проекта по модернизации АВТОВАЗа", - сказал он, сообщает ИТАР-ТАСС.
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