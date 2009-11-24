Европарламент одобрил новые правила для телекоммуникационного сектора

Европарламент одобрил законодательство, касающееся новых правил деятельности в телекоммуникационном секторе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

"За" новую рамочную директиву ЕС проголосовали 510 депутатов, против – 40, воздержались – 24.

В соответствии с новыми правилами, доступа в Интернет потребители могут быть лишены только при условии, что такое лишение является “необходимым и пропорциональным в демократическом обществе”, и только после проведения “честных и беспристрастных процедур”, что позволяет потребителям требовать уважения к презумпции невинности и праву на частную жизнь. Таким образом, депутаты поддержали предоставлению доступа в Интернет такой же легальной защиты, как и другим фундаментальным правам человека, введя впервые в мире в законодательство слова “свобода обеспечения Интернетом”.

Новая директива также включает в себя гармонизацию управления радиоспектром в ЕС, учитывая переход на цифровое телевидение до 2012 года, определяет улучшение сотрудничества регуляторов телекоммуникационной отрасли разных стран - членов ЕС, а также требует от доминирующих операторов связи осуществить функциональное разделение между сетевой инфраструктурой и непосредственным предоставлением телекоммуникационных услуг.

Директива также усиливает права потребителей в сфере телекоммуникаций, требуя, в частности, обеспечения возможности изменения потребителем мобильного оператора с сохранением телефонного номера в течение одного рабочего дня, усиления защиты персональных данных.

Документом предусматривается создание Европейского органа регуляторов в сфере электронных коммуникаций, который будет объединять представителей телекоммуникационных регуляторов из всех стран - членов ЕС.

Новая директива вступит в силу уже в декабре, а ее положения должны быть имплементированы в национальное законодательство стран - членов ЕС до 24 мая 2011 года. Создание нового Европейского органа регуляторов предусматривается осуществить весной будущего года.