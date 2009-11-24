ГАЗ планирует выпустить в 2010 г. до 70 тысяч автомобилей

Горьковский автозавод (ГАЗ), по предварительным прогнозам, в 2010 году может выпустить до 70 тысяч автомобилей, сообщил председатель правления "Группы ГАЗ" Сергей Занозин. "Общий объем по году может составить порядка 65-70 тысяч машин", - сказал он.

По его словам, в 2010 году Горьковский автозавод начнет производство "ГАЗелей" с улучшенными потребительскими качествами и продолжит выпуск удешевленного варианта. "Наша задача выйти из кризиса с новым продуктом. Машина, которую мы будем выпускать с февраля нового года, внешне будет похожа на "ГАЗель", но внутренне будет другим автомобилем, все "болячки" "ГАЗели"будут устранены", - отметил Занозин. "Ежедневно на полигоне обкатываем новый автомобиль", - добавил он. В результате испытаний, по словам Занозина, будет устранено порядка 100-120 дефектов.

Занозин также сообщил, что в 2010 году объем производства новых "Газелей" будет в пределах 20 тысяч штук. Ранее управляющий директор ГАЗа Леонид Долгов сообщал РИА новости, что в 2009 году производство легких коммерческих и среднетоннажных грузовиков превысит 50 тысяч штук.