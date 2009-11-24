Чистая прибыль «Вымпелкома» в 3-м квартале выросла на 107%

Чистая прибыль компании «Вымпелком» (Россия) в третьем квартале 2009 года выросла на 107,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 6,5 до 13,5 млрд. руб.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

В то же время, по сравнению со вторым кварталом этого года, когда чистая прибыль составляла 22,6 мрлд. руб., в третьем квартале чистая прибыль снизилась на 40,2%.

Чистая операционная выручка достигла 71,3 млрд. руб., увеличившись на 3,3% по сравнению со вторым кварталом 2009 года, и на 3,5% по сравнению с третьим кварталом 2008 года. OIBDA достигла рекордного уровня в 36 млрд. руб., увеличившись на 2,9% по сравнению со вторым кварталом 2009 года, маржа OIBDA по фиксированному и мобильному бизнесу составила 50,4%.

Абонентская база компании в мобильном сегменте выросла на 1,7 млн. человек по сравнению со вторым кварталом т.г. и достигла 65,4 млн. человек, что на 13% больше, чем год назад.

«Стабильный операционный денежный поток усилил наши финансовые позиции. По состоянию на сегодняшний день мы выплатили более 2 млрд. долл. долга и полностью профинансировали капитальные затраты. Мы продолжаем оптимизировать долговой портфель, и на сегодня доля задолженностей в иностранной валюте снизилась с 85% в начале года до 76%», – отметил главный управляющий директор ОАО «Вымпелком» Борис НЕМШИЧ.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль компании «Вымпелком» (Россия) в 2008 году снизилась на 64,2% по сравнению с 2007 годом и составила 524 млн. долл.

Чистая операционная выручка в 2008 году достигла 10,117 млрд. долл., увеличившись на 41,1% по сравнению с 2007 годом. OIBDA в 2008 году выросла по сравнению с 2007 годом на 35,1% – до 4,86 млрд. долл.

Справка УНИАН. Две украинские компании – ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» – входят в международную группу компаний «Вымпелком», осуществляющую коммерческие операции в 7 странах СНГ.

В группу компаний «Вымпелком» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, Вьетнаме и Камбодже.

Лицензии группы компаний «Вымпелком» охватывают территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline» и «Beeline Бизнес».

Акции ОАО «Вымпелком» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом «VIP».