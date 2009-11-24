УЗ с начала года увеличила перевозку зерновых на 50%

Железные дороги Украины с начала 2009 года перевезли 17,78 млн. тонн зерновых грузов (по состоянию на 23 ноября), что на 50% больше аналогичного периода 2008 года, когда было перевезено 11,42 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, Донецкая железная дорога перевезла 902,2 тыс. тонн, Львовская – 870 тыс. тонн, Одесская – 4 млн. 44 тыс. тонн, Южная – 5 млн. 410 тыс. тонн, Юго-Западная – 3 млн. 814 тыс. тонн, Приднепровская – 2 млн. 036 тыс. тонн.

Согласно сообщению, основными видами перевозимых зерновых грузов являются пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника. В среднем нагружались 1163 вагона в сутки. Почти 16 млн. тонн зерна уже экспортировано.

На 23 ноября 2009 года на припортовых станциях, портовых элеваторах, зерноперевалочных комплексах и на пути следования к ним находится 5108 загруженных зерновозов. Из них больше всего – 2383 вагона – следуют к Одесскому порту, 667 – к Ильичевскому и 637 – к ст. Черноморская-ТИС. В целом инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 единиц.