Во Львове запустят городской рельсовый автобус

В начале декабря т.г. жители Львова смогут воспользоваться абсолютно новым видом транспорта - городским рельсовым автобусом, который будет курсировать по маршруту Сыхов - Главный железнодорожный вокзал - Пидзамче и в обратном направлении.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Львовской железной дороги.

Согласно сообщению, основная цель этого проекта - наладить регулярное быстрое сообщение между спальным районом Львова (Сыхив), центром и промышленной частью города (Пидзамче). Это будет способствовать разгрузке общественного транспорта в указанных направлениях и обеспечит львовянам доступный и комфортный вид транспорта. На протяжении суток рельсовый автобус будет осуществлять семь рейсов и станет хорошей альтернативой другим видам городского транспорта в утренние и вечерние часы пик, когда пассажиры массово будут добираться к местам работы и возвращаться домой.

На пути следования поезд будет иметь девять остановок: станции Сыхов и Персенковка, остановочные пункты Княгини Ольги, Коновальца, Городоцкая, главный железнодорожный вокзал станции Львов, остановочный пункт Г. Хоткевича, станция Пидзамче.

В целом рельсовый автобус рассчитан на 167 мест, из них 93 сидячих и 74 стоячих. Время пребывания на маршруте составляет 53 минуты со стоянками, 45 минут без стоянок, максимальная скорость - 120 км/ч.

Продажу билетов будут осуществлять проводники с кассовыми аппаратами непосредственно в автобусе. Стоимость билета будет составлять 1,5 грн. Также в кассах вокзалов Пидзамче, Львов-главный и Сыхов можно приобрести абонементные билеты: полный (на календарный месяц, без указания фамилии) за 60 грн. и льготный (на календарный месяц, именной) стоимостью 39 грн.

С целью экономии средств и времени железная дорога предлагает покупать для проезда в рельсовом автобусе месячные, квартальные или полугодовые абонементные билеты.