В Донецком аэропорту завершается строительство новой ВПП

В международном аэропорту «Донецк» завершается строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, в настоящее время уже смонтировано около 60 огней оборудования светосигнала, осталось выполнить работы менее чем на 9 тыс. кв. м. Планируется, что бетонирование будет завершено в этом году.

В 2009 году из государственного бюджета на строительство перечислено и уже освоено 40,35 млн. грн.

В министерстве напоминают, что ввод в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы позволит международному аэропорту «Донецк» принимать любые самолеты без ограничений их максимальной массы.

В соответствии с соглашением между Минтрансом и Донецким областным советом, после завершения модернизации аэродрома он будет передан с баланса Донецкого облсовета на баланс Министерства транспорта и связи Украины.

Международный аэропорт «Донецк» на сегодняшний день имеет аэродром класса В, искусственную взлетно-посадочную полосу размером 2500 х 48м, асфальтобетонное покрытие. Аэродром пригоден к эксплуатации воздушных судов типов Ил-76, Ту-154 с ограничениями и классом ниже без ограничений круглосуточно. В аэропорту открыт пункт пропуска через государственную границу для международного воздушного сообщения.

Существующее состояние аэродрома не позволяет обслуживать прогнозируемые воздушные суда типа В-767, В-747.