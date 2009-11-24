Российские дороги должны строиться по евростандартам

Президент РФ Дмитрий Медведев во вторник потребовал привести в соответствие с мировыми стандартами технологии и стоимость строительства дорог в России. "Нужно сделать несколько вещей - во-первых, привести технологии и стоимость строительства дорог инфраструктурных объектов в соответствие с мировыми стандартами, ну, например, с нормами Евросоюза. Обычно, когда заводят разговор на эту тему, я слышу тоскливую песню, что мы это сделать не сможем, потому что мы не такие, потому что и стандарты другие, потому что у нас все свое и двигаться будем своим путем", - сказал Медведев, выступая на президиуме Госсовета по развитию инноваций в транспортной сфере. Глава государства отметил, что эта задача выполнима, если заниматься этим вдумчиво. "Никаких проблем нет нерешаемых", - подчеркнул он.

Медведев отметил, что министр транспорта объяснял, почему российские дороги так дорого стоят. "Но при желании мы всегда можем найти объяснение. Говорилось и об устаревшей нормативной базе, что правда. Но наша задача не объяснения делать, а решать проблемы", - сказал президент.

Он сообщил, что, по оценке экспертов, 1 миллиард рублей, инвестированных в инфраструктурные объекты, создают почти 5 тысяч рабочих мест в самых различных отраслях. "Стало быть, вложение в транспорт является одним из сильнодействующих средств, одним из сильнодействующих лекарств против кризиса. Это подтверждает наглядный опыт и других стран в самых разных ситуациях, включая и период депрессии", - цитирует Медведева РИА Новости.