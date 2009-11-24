Кабмин выделит «Укрпочте» 38 миллионов

Кабинет Министров Украины выделит 38 млн. грн. на компенсацию льготных услуг «Укрпочты» за счет поступлений от приватизации. Соответствующее постановление №1229 от 21 октября т.г. о внесении изменений в постановление Кабмина №1045 (1045-2009-п ) от 7 октября 2009 г. "О направлении средств Стабилизационного фонда для компенсации "Укрпочте" расходов, связанных с предоставлением услуг на льготных условиях", размещено на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Министерству транспорта и связи выделяется 38 млн. грн. за счет

нераспределенных средств Стабилизационного фонда для компенсации "Укрпочте" расходов, связанных с предоставлением услуг на льготных условиях. При этом источником покрытия отмеченных расходов определены средства, которые поступили от приватизации государственного имущества и из других источников, предусмотренных Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (835-17)".

Государственному казначейству поручено обеспечить перечисление выделенных в соответствии с этим постановлением средств.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для компенсации госпредприятию почтовой связи «Укрпочта» расходов, связанных с предоставлением услуг на льготных условиях, на сумму 38 млн. грн. (постановление №1045 от 7 октября 2009 г.).

Согласно постановлению, компенсации планировалось провести путем уменьшения расходов, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 76 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» («увеличение уставных капиталов ОАО «Ощадбанк» и ОАО «Укрэксимбанк», в том числе для ипотечного кредитования – 800 млн. грн.») и увеличения расходов, предусмотренных п. 22 ч. 1 ст. 76 («другие расходы»).

Напомним, бюджетные средства выделяются согласно Порядку использования в 2009 году средств Стабфонда, утвержденному Кабмином 11 марта 2009 года для покрытия расходов, связанных с повышением не менее чем на 50% должностных окладов почтальонов, и начисления в фонд оплаты труда.