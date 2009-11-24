Datel Design & Development подал в суд на Microsoft

Британский производитель периферийных устройств Datel Design & Development подал в суд Северного округа штата Калифорния на производителя программного обеспечения Microsoft в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

Поводом для претензий к Microsoft стало обновление прошивки консолей Xbox 360, состоявшееся в октябре. После этого обновления приставки перестали поддерживать карты памяти сторонних производителей, в том числе Datel. По словам представителей Datel, таким образом Microsoft недобросовестно борется с конкуренцией.

Как утверждает в Datel, от мер Microsoft потребители не получили никаких выгод. Напротив, те из них, кто раньше использовал сторонние карты памяти, были вынуждены пойти на дополнительные расходы, сообщает Lenta.ru.