Каддафи будет вести переговоры об освобождении “Арианы”

Лидер Ливии Муамар КАДДАФИ будет вести переговоры с сомалийскими пиратами об освобождении экипажа судна “Ариана”.

Об этом в интервью журналистам сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА после встречи с ливийским лидером.

Она сообщила, что в начале встречи передала М.КАДДАФИ письмо от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в котором он среди прочего попросил посодействовать в освобождении украинских заложников на судне “Ариана”.

“Он (КАДДАФИ) взялся за переговоры и он уже провел переговоры с сомалийской стороной, разъясняя позицию украинской власти, что это судно с украинскими моряками не занималось выловом рыбы в этом регионе, а именно это является причиной того, что сомалийские пираты задержали это судно”, - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

Она убеждена, что диалог, который начал влиятельный политический лидер М.КАДДАФИ с сомалийцами “должен завершиться положительными сдвигами для нас”.

Она также отметила, что Украина поддерживает выступление М.КАДДАФИ в ООН о необходимости системного решения проблемы пиратства.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая этого года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тыс. тонн сои. Пираты потребовали у владельца выкуп. В заложниках у пиратов остаются 24 моряка из Украины.