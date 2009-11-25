Toyota отзывает в США пикапы

Около 110 тысяч пикапов Tundra отзывает из эксплуатации в США компания-производитель Toyota Motor из-за возможной неисправности крепления запасных колес, говорится в сообщении Национального управления по безопасности движения автотранспорта США, сообщает РИА Новости.

"Кампания отзыва распространяется на автомобили, выпущенные в 2002-2003 модельных годах и зарегистрированные в 21 штате. Toyota Motor демонтирует у пикапов запасные колеса, закрепленные под кузовом, так как из-за использования на дорогах противогололедного реагента в зимние месяцы на раме автомобиля в районах расположения крепления колеса могла возникнуть коррозия. В свою очередь, это могло привести к падению запасного колеса на дорогу во время движения, что представляет значительную угрозу для других участников движения", - говорится в пресс-релизе управления.

Производителем отзываются автомобили, эксплуатирующиеся в основном на востоке и в центре страны. Управление отмечает, что владельцы отзываемых пикапов проинформированы об опасности. "Им направлена просьба перед поездкой к дилеру снять запасное колесо со штатного крепления под днищем кузова", - отмечается в пресс-релизе.

По заявлению Toyota Motor, все отзываемые автомобили будут дополнительно обработаны антикоррозийными составами в участках рамы, подверженных коррозии.

Ранее в октябре руководство Toyota отозвало из эксплуатации 3,8 миллиона автомобилей семи моделей - Camry, Avalon, Prius, Tacoma, Tundra, ES 350, IS 250 и IS350, проданных в США начиная с 2007 года. Тогда причиной отзыва стали дефекты коврового покрытия. В августе этого года Toyota объявила об отзыве более 95 тысяч легковых автомобилей трех моделей в США в связи с возможностью отказа тормозной системы. В июле Toyota объявила об отзыве 71 тысячи автомобилей из-за неисправности в трансмиссии.

В январе компания объявляла об отзыве более 1,25 миллиона автомобилей, в частности, моделей Vitz, Belta и Ractis, произведенных в Японии в период с января 2005 года по апрель 2008 года. Также отзыву подлежали около 830 тысяч автомобилей Vitz и Belta, проданных в Северной Америке, Европе и на ряде других рынков.

Объем продаж Toyota в 2008 году составил 8,97 миллиона автомобилей, компания впервые потеснила американского автогиганта General Motors, 77 лет лидировавшего по объемам продаж на мировом автомобильном рынке. Одновременно с этим 2008 финансовый год стал первым для компании, когда она понесла убытки в размере около 4,8 миллиарда долларов.

В текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2010 года, компания также прогнозирует убытки в размере 8,9 миллиарда долларов.

Начиная с мая этого года, на волне хороших показателей продаж автомобилей в Азии, прежде всего, в Китае, Toyota начала восстанавливать объемы производства. Большие надежды компания возлагает на новую модель гибридного автомобиля Prius, пользующуюся заметным спросом.