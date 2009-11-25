Условия реструктуризации долга «Укрзализныци» будут известны до 30 ноября

Условия реструктуризации выплат по долгу «Укрзализныци» перед Barclays capital bank будут известны до 30 ноября этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«30 число – дедлайн по реакции кредиторов на предложения «Укрзализныци». После 30 числа мы будем готовы озвучить окончательные условия, о которых «Укрзализныця» договорится с инвесторами», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит предоставлен на три года с отсрочкой платежа.

Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

В июне т.г. генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК заявил, что расчеты с банком могут производиться еще в течение двух лет. Согласно обязательствам, «Укрзализныця» должна была выплатить первый транш в августе, второй – в ноябре т.г. В августе транш был выплачен, в ноябре т.г. «Укрзализныця» обратилась к банку с просьбой реструктуризировать долг. На сегодня «Укрзализныця» согласовывает с Barclays capital bank график выплат по кредиту, предоставленному банком.

В ноябре т.г. М.КОСТЮК сообщил, что «Укрзализныця» рассчитывает реструктуризировать выплату долга Barclays capital bank на срок до трех лет.

«Речь идет об изменении срока и графика погашения основной суммы долга украинских железных дорог. Изначально предполагалось, что, начиная с августа текущего года и до августа 2010-го, мы осуществим пять платежей по 110 млн. долл. Один платеж сделан, осталось четыре – в погашение 440 млн. долл. основной суммы кредита», – отметил он. По его словам, пока что речь идет только о реструктуризации выплаты 440 млн. долл. синдицированного кредита банка Barclays. М.КОСТЮК рассчитывает, что процедура согласования условий реструктуризации займет не больше месяца.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины. Barclays capital bank (Великобритания) – одно из ведущих европейских финансовых учреждений, являющееся лидером в организации международного финансирования, включая облигации, кредиты и проектное финансирование, для правительственных организаций, корпораций и банков.