Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила 9 дополнительных поездов на Новый год и Рождество для обеспечения перевозки всех желающих пассажиров в канун праздников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, поезд №531/532 Киев–Львов отправится из столицы 29 декабря 2009 года, а возвращаться будет 30 декабря т.г.; №525/526 Киев–Чоп отправится из Киева 30 декабря 2009 года и 1 января 2010 года, из Чопа – 31 декабря 2009 года и 2 января 2010 года по действующему расписанию движения; № 96/95 Киев–Москва отправится в Москву 7 и 9 января 2010 года, а обратно – 8 и 10 января 2010 года по действующему расписанию; №252/251 Киев–Москва отправится из Киева 8 и 10 января 2010 года, из Москвы – 10 и 12 января 2010 года по действующему расписанию; №58/57 Киев–Симферополь будет курсировать с 25 по 30 декабря 2009 года ежедневно; №282/281-182/181 Киев–Симферополь – с 25 по 30 декабря 2009 года ежедневно; №207/208 Киев–Ужгород будет курсировать с 25 по 30 декабря 2009 года, с 1 по 4 и с 8 по 10 января 2010 года; №537/538 Киев–Ужгород отправится из Киева 29, 30 декабря 2009 года и 1, 2, 3 января 2010 года, обратно – 30, 31 декабря 2009 года и 2, 3, 4 января 2010 года; №505/506 Киев–Ужгород отправится из Киева 30, 31 декабря 2009 года и 3, 4, 5 января 2010 года, из Ужгорода – 31 декабря 2009 года и 1, 4, 5, 6 января 2010 года.

Как отмечается в сообщении, ЮЗЖД и в дальнейшем будет анализировать пассажиропоток, в соответствии с которым будет назначать дополнительные поезда для выезда граждан на период празднований.