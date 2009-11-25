Moody's сохраняет прежним суверенный рейтинг Украины

Просрочка выплаты основного долга «Укрзализныци» по организованному Barclays Capital синдицированному кредиту не повлияет на суверенные рейтинги Украины, так как в данном случае отсутствуют государственные гарантии и условия кросс-дефолта.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

«Суверенные гарантии по этому займу отсутствуют, как и условия кросс-дефолта между этим займом и другим займом «Укрзализныци», привлеченным у Deutsche Bank под государственную гарантию на сумму 700 млн. долл., что могло бы вызвать суверенный дефолт», - указывается в сообщении со ссылкой на аналитика агентства Джонатана ШИФФЕРА.

Рейтинговое агентство отмечает, что «Укрзализныця» продолжает обслуживать займ Deutsche Bank, у Украины отсутствуют крупные долговые выплаты до марта 2010 года, а график платежей по валютному долгу достаточно облегченный, если учитывать доступные валютные резервы.

В Moody`s считают, правительство снова дало понять, что не планирует принимать на себя ответственность за долги квазисуверенных корпораций и банков, предпочитая сохранять резервы для обслуживания собственного валютного долга.

При этом Moody`s указывает, что рейтинг Украины «B2» учитывает слабые макроэкономические показатели, сохраняющиеся проблемы в банковской системе и бесспорно недостаточную координацию между фискальной и монетарной политикой.

Moody`s напоминает, что «Укрзализныця» просрочила платеж по основному долгу по синдицированному Barclays Capital кредиту 20 ноября этого года.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК в интервью «Зеркалу недели» (№45 (773) 21 - 27 ноября 2009 г.) заявил, что «Укрзализныця» рассчитывает реструктуризировать выплату долга Barclays Capital Bank на срок до трех лет.

«Речь идет об изменении срока и графика погашения основной суммы долга украинских железных дорог. Изначально предполагалось, что, начиная с августа текущего года, и до августа 2010 г. мы осуществим пять платежей по 110 млн. долл. Один платеж сделан, осталось четыре -в погашение 440 млн. долл. основной суммы кредита», - отметил он в интервью изданию.

По его словам, пока что речь идет только о реструктуризации выплаты 440 млн. долл. синдицированного кредита банка Barclays.

М.КОСТЮК рассчитывает, что процедура согласования условий реструктуризации займет не больше месяца.

Справка УНИАН. В июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays Capital Bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит предоставлен на три года с отсрочкой платежа.

Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.