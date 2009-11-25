Компания «Вымпелком» считает завышенной стоимость 3G лицензии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил журналистам генеральный директор ОАО "Вымпелком" Александр ТОРБАХОВ, комментируя нежелание компании участвовать в конкурсе, проводимом Национальной комиссией регулирования связи на получение такой лицензии.

«Нам кажется, что стоимость лицензии, которая сейчас предлагается при непонятных условиях, она достаточно высока. Исходя из этого, посмотрим, как будут развиваться события с теми частотами и с тем конкурсом, который сейчас проводится. Потому что он то назначается, то устраняется, то есть, ясности нет, а мы особо в неясные игры не играем», - сказал он.

При этом А.ТОРБАХОВ отметил, что главным является то, что компании не понятны лицензионные условия для операторов. «Во-первых, мы готовы всегда участвовать во всех конкурсах, которые интересны и которые реалистичны… Что мы понимаем под словом реалистичны? В первую очередь, это то, что сразу понятны все лицензионные дельнейшие обязательства: куда дальше тебе двигаться, когда ты получаешь лицензию. На данный момент этот вопрос объективно в Украине еще не решен», - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор Beeline Александр БАРИНОВ добавил, что тендер НКРС не имеет «абсолютно четких условий». «Не определена самая важная вещь: передаются частоты, но не определены никоим образом лицензионные условия… Мы в такие игры не играем и деньги на ветер не выбрасываем», - отметил он. При этом А.БАРИНОВ добавил, что абоненты компании не пострадают от того, что компания не участвует в конкурсе. «Наш абонент не пострадает в силу того, что начиная с января, мы сможем предоставит услугу 3G в крупных населенных пунктах», - сказал он.

Напомним, оператор связи Beeline достиг договоренностей с ОАО «Укртелеком» о расширении доступа для своих абонентов к услуге передачи данных по технологии третьего поколения 3G в национальном роуминге сети компании (ТМ Utel). Таким образом, уже с января 2010 года абоненты Beeline, которым необходим доступ к беспроводной широкополосной передаче данных, смогут воспользоваться этой услугой, при этом замены sim-карты или оформления отдельного договора не понадобится.

Как сообщалось, компании "Киевстар", МТС и "Астелит" подали заявки в НКРС и перечислили денежные гарантии за участие в первом тендере на выдачу операторам 3G лицензии, который регулятор планирует провести 27 ноября. По решению НКРС, каждый претендент на получение лицензии на связь третьего поколения перечислил организатору тендера 40 млн. грн. (5 млн. долл.).

НКРС выставила на тендер 27 ноября первую из трех лицензий на мобильную связь 3G, стартовая цена установлена на уровне 400 млн. грн. (50 млн. долл.).

Пока на Украине лишь контролируемая государством компания «Укртелеком» имеет лицензию на связь третьего поколения. Компания получила ее в 2005 году без конкурса, по решению правительства.

Справка УНИАН. Две украинские компании - ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» входят в международную группу компаний «Вымпелком», осуществляющую коммерческие операции в 7 странах СНГ.

В группу компаний «Вымпелком» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, Вьетнаме и Камбодже.

Лицензии группы компаний «Вымпелком» охватывают территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline» и «Beeline Бизнес».

Акции ОАО «Вымпелком» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом «VIP».