Кабмин предоставил акватории трем портам

Правительство предоставило акватории в пользование ГП "Феодосийский морской торговый порт", "Ренийский морской торговый порт", «Ялтинский морской торговый порт» при условии недопущения в дальнейшем передачи акватории или ее части другим субъектам ведения хозяйства.

Соответствующие постановления Кабинета министров размещены на сайте Верховной Рады.

В частности, постановлением от 7 октября 2009 г. №1233 ГП "Феодосийский морской

торговый порт" предоставлена в пользование акватория, расположенная в западной части Феодосийского залива и дальше вдоль береговой линии и линии границ причалов, при этом утверждены координаты акватории. Также передана акватория внешнего рейда, акватория пирса портопункта в пгт. Коктебель; акватория пирса портопункта Крымское приморье в г. Курортное.

Постановлением от 7 октября 2009 г. №1234 ГП "Ренийский морской

торговый порт" передана в пользование акватория, которая включает водное пространство р. Дунай от 62,5 мили до 71 мили, считая от левого берега до линии государственной границы.

Постановлением от 7 октября 2009 г. №1236 ГП "Ялтинский морской

торговый порт" передана в пользование акватория вдоль береговой линии и линии границ причалов с соответствующими координатами, определенными документом. Также передана акватория портопунктов Алупка, Алушта, Никитский ботанический сад, Гурзуф, Ласточкино гнездо, Ливадия, Малореченское, Мисхор, Партенит, Профессорский уголок, Симеиз, Судак, Золотой пляж (с соответствующими показателями координат).