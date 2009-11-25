Конкурс по продаже Лугансктепловоза состоится в марте - апреле 2010 года

Конкурс с элементами аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» состоится в конце марта - начале апреля 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Украины Александр ПОТИМКОВ.

«Это будет или в конце марта, но, скорее всего, реально это будет в начале апреля», - сказал он.

Он подтвердил намерение ФГИУ опубликовать объявление о конкурсе в декабре текущего года.

При этом А.ПОТИМКОВ напомнил, что, согласно процедуре, с момента официальной публикации объявления до проведения конкурса отводится 75 дней.

Кроме того, он также напомнил, что публикации официального объявления о проведении конкурса должно предшествовать проведение независимой оценки пакета акций.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к проведению приватизационного конкурса по продаже 76%-ного пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

Фонд госимущества предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи данного пакета акций.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз».

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

Фонд госимущества планирует выставить на повторную продажу возвращенный в госсобственность 76%-ный пакет акций ОАО «Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в декабре этого года. Госпакет "Лугансктепловоза" будет выставлен на продажу на конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона. Фонд госимущества также объявил конкурс по отбору оценщика 76% "Лугансктепловоза", который состоится 2 декабря 2009 года.