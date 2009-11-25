ДЖД перевезла свыше 7,9 млн. пассажиров

За 10 месяцев 2009 года поездами формированием Донецкой железной дороги в дальнем сообщении воспользовались 7935 тыс. пассажиров, что меньше на 1170,3 тыс. лиц (12,9%) сравнительно с соответствующими показателями в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ДЖД.

Работники пассажирского хозяйства полностью удовлетворили спрос на перевозку, поддерживая качество обслуживания пассажиров и безопасность движения поездов на должном уровне. Было отправлено 10 246 поездов в дальнем сообщении, что меньше на 1571 поезд сравнительно с соответствующими показателями за 10 месяцев 2008 года.

За указанный период убытки Донецкой железной дороги от пассажирских перевозок дальнего сообщения составили 278,6 млн. грн. Покрытие расходов доходами составило 63,66%.

Железнодорожники напоминают, что реализация проездных документов начинается за 45 суток до даты поездки, потому уже сегодня можно приобрести билеты на новогодние праздники и каникулы.

Донецкая железная дорога призывает пассажиров поторопиться с покупкой билетов, чтобы специалисты смогли своевременно проанализировать пассажиропоток в праздничные дни и назначить дополнительные поезда, а также включить прицепные дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда. О назначении дополнительных поездов будет поставлено в известность дополнительно.