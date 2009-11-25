Торговые морпорты Украины увеличили чистую прибыль

Морские торговые порты Украины за 10 месяцев 2009 г. увеличили чистую прибыль, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., в 2,5 раза – с 670 млн. 056 тыс. грн. до 1 млрд. 684 млн. 143,4 тыс. грн.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства транспорта и связи Украины по финансовой деятельности портов, которыми располагает УНИАН.

Доходы морских портов в январе-октябре т.г. выросли на 51,9% - с 5 млрд. 446,4 млн. грн. до 8 млрд. 275,1 млн. грн., расходы выросли на 38% - с 4 млрд. 776 млн. грн. до 6 млрд. 591 млн. грн. Дебиторская задолженность выросла в 1,9 раза – с 315,8 млн. грн. до 606,9 млн. грн., кредиторская - на 29,7% - с 363,8 млн. грн. до 471,96 млн. грн. Выплаты в Государственный бюджет выросли в 2,6 раза – с 511,2 млн. грн. до 1 млрд. 341 млн. грн.

Согласно имеющимся данным, 14 портов увеличили прибыль за 10 месяцев т.г.. В частности, Бердянский МТП повысил показатели чистой прибыли, по сравнению с 10 месяцами 2008 г., в 5 раз – с 4,5 до 22,7 млн. грн.; Белгород-Днестровский – в 3,6 раза – с 5,3 до 19,07 млн. грн.; Измаильский увеличил в 3,3 раза – с 4,5 до 14,9 млн. грн.; Ильичевский – в 3,7 раз, с 73,6 до 271,3 млн. грн.; Керченский – в 3 раза – с 8,97 до 27,75 млн. грн.; Мариупольский – почти в 3 раза, с 113,2 до 312,7 млн. грн.; Николаевский порт увеличил чистую прибыль в 2,7 раза – с 29,3 до 54,9 млн. грн.; Одесский – на 51% – с 233,04 до 352, 07 млн. грн.; порт «Октябрьск» - в 3 раза, с 13,6 до 41,2 млн. грн. По данным министерства, Ренийский порт увеличил чистую прибыль в 4 раза – с 1,07 до 4,57 млн. грн., Севастопольский порт - в 2 раза – с 4,9 до 10,07 млн. грн.; Феодосийский порт увеличил прибыль в 1,5 раза – с 9,07 до 13,9 млн. грн.; Херсонский – в 2,7 раза, с 14,9 до 40,6 млн. грн.; порт «Южный» – в 3,3 раза, с 150,1 до 499,8 млн. грн.

В то же время, Евпаторийский порт снизил чистую прибыль на 52,6% - с 997 тыс. грн. до 472 тыс. грн., Скадовский - на 21,6% - с 293,2 до 230,0 тыс. грн. При этом Ялтинский порт 10 месяцев 2009 г. завершил с чистым убытком в 1 млн. 820 тыс. грн. против чистой прибыли за 10 месяцев 2008 г. в размере 4,2 тыс. грн., Усть-Дунайский порт увеличил чистый убыток за 10 месяцев т.г. в 1,8 раза - с 172 тыс. до 315 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2009 г. чистая прибыль портов Украины выросла в 3 раза – с 488,04 млн. грн. до 1 млрд. 476 млн. грн.

Морские торговые порты Украины за январь-октябрь 2009 года снизили грузоперевалку на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 112 млн. 534 тыс. тонн до 89 млн. 964 тыс. тонн.