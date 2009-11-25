Железные дороги на 100% готовы к зимнему периоду

«Укрзализныця» на 100% готова к зимнему периоду и сможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов в зимний период. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, для своевременного реагирования и борьбы с непогодой на всех железных дорогах созданы оперативные штабы, в которых установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений.

Бесперебойная работа и безопасность движения на железной дороге в зимний период в значительной мере зависят от надежной защиты железнодорожных путей от снежных заносов. К этому готовы 133 снегоочистительные и 105 снегоуборочных машин. Также 12 тыс. 506 стрелочных переводов оборудованы пневмообдувом, дополнительно установлено 260 компрессоров, еще 1 749 стрелочных переводов оборудованы электрообогревом.

В 360 помещениях структурных подразделений железных дорог произведен внутренний и внешний ремонт. Кроме этого, они утеплены, проверены отопительные и вентиляционные системы, системы тепло- и водоснабжения.

Для пиковых зимних пассажирских перевозок железнодорожники подготовили 5 225 вагонов, из них 3 276 оборудованы системой электро- и комбинированного отопления. В пассажирских вагонах, которые отапливаются углем, проверены места его хранения и состояние котлов. В целом для отопления вагонов заготовлено почти 18 тыс. тонн угля, что составляет 205% месячной нормы. Эта работа проводится с целью повышения уровня качества обслуживания пассажиров, соблюдения температурного режима в вагонах и улучшения условий труда проводников.

Также подготовлены вокзалы, павильоны, платформы и другие объекты пассажирского комплекса. Вагоны, которые не задействованы в зимних перевозках, законсервированы в исправном состоянии. Для них уже подготовлены специальные места для хранения.