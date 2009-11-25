Компания "УВК" намерена построить логистический комплекс

Компания "Українські вантажні кур’єри" ("УВК") намерена построить логистический комплекс на собственном земельном участке площадью 30 га в Броварском районе Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор по стратегическому маркетингу и продажам компании "УВК" Олег КАЛЕНСКИЙ в ходе второго всеукраинского Logistics Forum "Эффективная логистика как средство оптимизации".

"Планируем строить логистический парк на участке в Броварском районе площадью 30 га", – сказал он.

О.КАЛЕНСКИЙ уточнил, что компания готова войти в проект стоимостью земли. На участке планируется строительство логистического комплекса площадью 150 тыс. кв. м.

"В среднем, чтобы построить склад build-to-suite (под заказчика – УНИАН), необходимо

инвестировать в 1 кв. м 750-800 долл. Это чистые затраты девелопера – земля, стоимость денег, за которые строит, проектные работы, строительные работы и собственно сдача", – добавил он.

По словам О.КАЛЕНСКОГО, компания ведет переговоры с несколькими компаниями о привлечении инвестиций для реализации этого проекта, среди которых две российские, а также компании из Австрии, Бельгии, Великобритании и Нидерландов.

Он добавил, что соглашение о намерениях планируется подписать после президентских выборов, в январе 2010 года.

О.КАЛЕНСКИЙ отметил, что еще год назад "УВК" была на завершающей стадии подписания договора с зарубежным инвестором о строительстве логистического комплекса на этом участке, однако «кризис внес свои коррективы».

Представитель компании также отметил, что "УВК" вела переговоры с арендодателями и добилась снижения уровня арендных ставок в среднем на 30%.

По его данным, на сегодня в управлении компании находится 60 тыс. кв. м логистических площадей, в том числе 47 тыс. кв. м – в Киевской области, остальные площади – в Днепропетровском, Донецком, Львовском, Одесском, Харьковском и Симферопольском регионах. Среди клиентов "УВК" – "Караван", Fozzy Group, несколько региональных сетей, в частности "Пакко".

Справка УНИАН. Компания "Українські вантажні кур’єри" («УВК», Киев) основана в 2001 году и предоставляет полный комплекс логистических услуг на рынке Украины.