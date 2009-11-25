В Донецкой обл. экспорт машин в Россию сократился

В машиностроительной отрасли Донецкой области экспортные поставки в Россию машин, оборудования, транспортных средств за 9 месяцев текущего года сократились, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, в 3,3 раза – до 245,4 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, экспортные поставки в Россию составляют 44% областного экспорта продукции машиностроения. Удельный вес машиностроительной продукции в общем объеме экспорта по области уменьшился с 10,3% за 9 месяцев 2008 года до 8,5% за январь-сентябрь т.г.