Украина и ЕС обсудили вопросы безопасности полетов

Украина и Европейский Союз обсудили вопросы обеспечения безопасности полетов и доступа к рынкам авиационных перевозок.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в представительстве Украины при ЕС, об этом шла речь в ходе переговоров о соглашении об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которые состоялись 23-24 ноября.

В ходе переговоров стороны также согласовали проект Рабочих договоренностей между Госавиаадминистрацией и Европейского агентства по безопасности полетов, которые планируется подписать в ближайшее время.