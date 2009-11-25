В Донецкой обл. грузоперевозки снизились

В Донецкой области за январь-октябрь т.г. всеми видами транспорта по региону перевезено на коммерческой основе 97,2 млн. тонн грузов, что на 30,4% меньше, по сравнению с январем-октябрем 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области. Согласно сообщению, железнодорожным транспортом отправлено 72,6 млн. тонн, что меньше показателя января-октября прошлого года на 25,7%.

Отправка черных металлов Донецкой железной дорогой сократилась, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, на 36,2%, в то же время в октябре возросла на 10,8%.

Отправка каменного угля, на который приходится 57% общего объема железнодорожных грузов, уменьшилась против аналогичного периода прошлого года на 13,1%.

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом (с учетом физических лиц-предпринимателей) снизился на 41,5% - до 24,4 млн. тонн.

Обработка грузов на морских причалах области за январь-октябрь 2009 года уменьшилась, по сравнению с январем-октябрем прошлого года, на 21% - до 11,5 млн. тонн.