ЛЖД призывает транспортную прокуратуру к содействию

Львовская железная дорога призывает транспортную прокуратуру к содействию урегулирования земельных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба ЛЖД.

По ее данным, на сегодня в судах находится более полсотни исков, заявленных органами прокуратуры в интересах Львовской железной дороги и Министерства транспорта и связи Украины на протяжении 2009 года. Почти половина из них – это результат работы Львовской межрайонной транспортной прокуратуры.

Значительная часть дел, направленных в судебные органы, касаются чрезвычайно проблемного для железной дороги вопроса – признания права государственной собственности на землю и имущество. К сожалению, очень часто Львовская магистраль сталкивается с тем, что объекты ее инфраструктуры становятся лакомым куском для других, но хуже всего в таких ситуациях то, что далеко не всегда конфликтные вопросы удается в рамках закона решить оперативно.

В случае нарушения имущественных прав железная дорога передает все материалы относительно проблемного вопроса в органы транспортной прокуратуры, задача которой – отстаивать интересы предприятий транспорта, в частности железнодорожного, а она после рассмотрения передает их в суд.

По итогам трех кварталов 2009 года Львовская межрайонная транспортная прокуратура на основе материалов железной дороги направила в суды 22 дела, 12 из них – о признании права собственности на имущество и землю, Тернопольская транспортная прокуратура – 15 дел, из них 8 – относительно имущества и земли. В то же время по другим областям, которые охватывает Львовская железная дорога, картина выглядит по-другому: Ровенская, Ивано-Франковска и Чопская транспортные прокуратуры передали в судебные органы лишь по два дела на протяжении года, Ужгородская – семь, но в основном все они касаются взыскания задолженности за предоставленные коммунальные услуги, возмещения ущерба, причиненного преступлениями и тому подобное. По данным ЛЖД, в Ивано-Франковской области по результатам инвентаризации обнаружен ряд нарушений прав железной дороги в землепользовании. Как отмечается в сообщении, для ЛЖД непонятным стало поведение Ивано-Франковского межрайонного транспортного прокурора, «который в ходе дела относительно аренды помещений на вокзале станции Рахив, резко поменял свою позицию».

Львовская железная дорога обращается к органам прокуратуры с призывом предоставлять первоочередное внимание высокоприоритетным вопросам, от которых зависит бесперебойная работа транспорта, безопасность, жизнь и здоровье пассажиров, а также сохранность грузов.

Справка УНИАН. По информации службы управления имущественными и земельными ресурсами Львовской железной дороги, на протяжении 2009 года в суды заявлено (органами прокуратуры и железной дорогой) 34 иска о признании права государственной собственности на объекты недвижимого имущества, 28 из них – уже удовлетворены, а еще шесть находятся на рассмотрении. В 2008 году общая сумма аналогичных исков составляла 49 и 48 из них (по Львовской, Тернопольской и Ровенской областям) суды удовлетворили, а один – оставили без рассмотрения.