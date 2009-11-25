Укрзализныця бесплатно перевезла свыше 240 тысяч детей-сирот

С начала 2009 года в рамках благотворительной акции железные дороги бесплатно перевезли 241 тыс. 70 детей (за 10 месяцев 2008 г. - 241 тыс. 97 детей).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как напоминают в ведомстве, железные дороги ежегодно с 2000 г. осуществляют благотворительную акцию по бесплатной перевозке детей-сирот; детей, которые остались без заботы родителей; детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей и детей погибших шахтеров.

Напомним, решением Совета железных дорог Украины на 2010 год эта акция продлена. По мнению железнодорожников, акция поможет детям поехать на лечение и оздоровление, а также в туристические туры.