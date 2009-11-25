Кабмин разрешил «Укравтодору» рассчитаться векселями

Кабинет министров Украины разрешил «Укравтодору» произвести вексельные расчеты с подрядчиками, восстанавливающими инфраструктуру шести западных областей, пострадавших в результате стихийного бедствия в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании Кабмина.

По его словам, векселедателями по данной схеме будут являться службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. Будут выдаваться переводные вексели, в которых будет оговариваться, что на сумму оплаты будут начисляться проценты в размере ставки рефинансирования НБУ, к которой будет также добавляться 2,5% годовых. Срок погашения данных векселей установлен с 1 сентября по 1 декабря 2012.

В.ГУРЖОС уточнил, что в 2009 году на выполнение работ по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате стихийного бедствия в западных областях, планировалось выделить 676,9 млн. грн. В 2009 году подрядные организации фактически выполнили работы на 235,2 млн. грн., из которых «Укравтодор» фактически оплатил 14,5 млн. грн. На сегодняшний день задолженность перед подрядчиками составляет 220,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в шести областях Украины, а именно: в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской в результате стихийного бедствия (очень сильные дожди, повлекшие резкое повышение уровней воды в реках Карпатского бассейна) 23-27 июля 2008 г. было подтоплено 784 населенных пункта и 44 тыс. 945 жилых домов.