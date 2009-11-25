Тимошенко выступает за пропуск в Украину неэкологического транспорта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует принятие законопроекта, согласно которому отменяется запрет на пропуск в Украину полученных в наследство транспортных средств, которые не соответствуют экологическим нормам, установленным Законом «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств».

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте и размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ст. 2 Закона от 6 июля 2005 г. №2739-IV «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» установлено, что пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения и первую регистрацию ввезенных транспортных средств новых и бывших в пользовании, или изготовленных в Украине, осуществляют при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня “ЕВРО-2” согласно техническим регламентам и национальным стандартам.

При этом ст. 32 данного закона определяет случаи, на которые действие указанной нормы не распространяется, в частности, на транспортные средства, которые ввозятся временно или с целью транзита. В Государственной таможенной службе Украины считают, что нормы ст. 2 и 32 противоречат друг другу, поскольку выражение “с целью свободного обращения” не предусматривает временный ввоз транспортных средств или их транзитное перемещение через таможенную территорию Украины.

Кроме того, существует проблема пропуска и ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств, которые получены резидентами в наследство.

Законом от 13 сентября 2001 г. №2681-III “О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины” предоставлен “льготный режим” ввоза отмеченной категории транспортных средств.

«Однако, в случае несоответствия этих транспортных средств экологическим нормам, граждане на практике не имеют возможности их ввезти на таможенную территорию Украины, что вызывает недовольство со стороны этих граждан. В связи с этим предлагаются соответствующие изменения к Закону», - отмечено в пояснительной записке к проекту закона.