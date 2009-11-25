BMI приостановит перелеты между Лондоном и Киевом

Авиакомпания BMI, вторая по величине авиакомпания Великобритании в лондонском аэропорту "Хитроу", объявила сегодня о начале программы реструктуризации, которая предполагает временную приостановку некоторых рейсов авиакомпании в связи с чрезвычайно неблагоприятными рыночными условиями. Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, вследствие реструктуризации маршрут Лондон-Киев будет приостановлен с 10 января 2010 г.

Согласно сообщению, также будут приостановлены такие маршруты: Лондон, "Хитроу" – Тель-Авив (последний вылет из "Хитроу" состоится 9 января 2010 года), Лондон, "Хитроу" – Алеппо (Сирия) (последний рейс из "Хитроу" запланирован на 9 января 2010 года, последний рейс из Алеппо – на 10 января 2010 года), Лондон, "Хитроу" – Амстердам (последние рейсы запланированы на 27 марта 2010 года), Лондон, "Хитроу" – Брюссель (последние рейсы запланированы на 9 января 2010 года).

Генеральный директор BMI Доминик ПОЛ отметил, что возможность перебронирования билетов будет предоставлена всем пассажирам начиная с 2 декабря 2009 года. «Мы будем связываться с нашими клиентами по мере приближения даты их путешествия», - сказал он.

Как отмечается в сообщении, приостановка рейсов направлена на повышение прибыльности авиакомпании BMI, которая сейчас находится в 100% собственности «Люфтганзы», целью которой является вывести авиакомпанию на прежний уровень рентабельности. По данным компании, в будущем она будет развивать рейсы, которые обслуживают нефтяные и энергетические рынки, а также развивающиеся рынки. Ключевой целевой аудиторией авиакомпании будут пассажиры бизнес-класса и пассажиры, которые путешествуют с целью навестить друзей и родственников. Авиакомпания сохранит существующую маршрутную сеть в Объединенном Королевстве и Ирландии, обеспечивая частоту рейсов для бизнес-пассажиров и дополнительные сообщения с собственной сетью и рейсами авиакомпаний - участников Star Alliance.

По данным компании, в апреле 2010 года BMI завершит договор лизинга двух самолетов Airbus 330. Таким образом, на рейсе Лондон, "Хитроу" - Каир будет использоваться Airbus 321.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2009 г. авиакомпания BMI начала полеты по маршруту Киев (Борисполь) – Лондон (Хитроу).

Справка УНИАН. Компания BMI основана в 1938 году как Air Schools Ltd, специализировавшаяся на подготовке пилотов. После ряда реорганизаций в 1964 году компания была переименована в British Midland Airways. Нынешнее название – BMI – компания получила после ребрендинга в 2003 году. 1 июля 2000 года компания вошла в Star Alliance.

Флот компании состоит из 3 дальнемагистральных Airbus A330, 2 дальнемагистральных Boeing B757, среднемагистральных Airbus A321 (8 лайнеров), Airbus A320 (10 лайнеров) и Airbus A319 (11 лайнеров).