Эрикссон приобретет североамериканский бизнес Nortel

Сегодня компания Эрикссон была объявлена победителем тендера на приобретение части активов подразделения операторских сетей компании Nortel, специализирующихся на производстве GSM-оборудования в США и Канаде. Как сообщили УНИАН в службе по связям с общественностью компании Эрикссон, данное приобретение оформляется как продажа активов на общую сумму в 70 млн. долл. США, без учета свободных денежных и заемных средств с возможной корректировкой цены.

Объявление последовало вслед за завершением торгов, начатых по инициативе компании Nortel. Сделка должна пройти процедуры рассмотрения в судах США и Канады, а также стандартные процедуры одобрения органами регулирования.

Согласно сообщению, Эрикссон подал заявку на участие в торгах на приобретение активов Nortel, относящихся к производству GSM-оборудования, вместе с австрийской компанией Kapsch CarrierCom AG. По условиям соглашений, Эрикссон приобретает определенную часть таких активов в Северной Америке, а Kapsch за 33 млн. долл. США покупает большую часть оставшихся активов, находящихся за пределами Северной Америки.

В результате Эрикссон получает базу установленного GSM-оборудования, благодаря чему присутствие компании на североамериканском континенте расширится. Данная сделка укрепляет позиции Эрикссона с точки зрения обслуживания ведущих североамериканских операторов беспроводной связи, которые теперь получают преимущества объединения ресурсов в рамках одной финансово стабильной компании с богатым опытом.

Благодаря недавнему приобретению активов CDMA и LTE, а также заключению договора на обслуживание со Sprint, Северная Америка стала крупнейшим географическим регионом для Эрикссон.

Приобретенные подразделения позволят как увеличить доходы от реализации, так и повысить итоговые показатели Эрикссон. Как ожидается, прибыль Эрикссон возрастет уже через год после завершения всех операций по сделке.

Банк SEB Enskilda выступает в качестве эксклюзивного финансового советника компании Эрикссон при проведении данной сделки.

Справка УНИАН. Компания Эрикссон – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-го (2G), 3-го (3G) и 4-го (4G) поколений, Эрикссон осуществляет поддержку сетей с общей абонентской базой более 1 миллиарда человек, занимая ведущие позиции в сфере услуг по управлению сетью. Портфель продуктов компании включает в себя инфраструктурное оборудование для сетей мобильной и фиксированной связи, профессиональные услуги, программное обеспечение, решения в сфере широкополосного доступа и мультимедиа для операторов, корпоративного сектора и индустрии СМИ. СП Sony Ericsson и ST-Ericsson предлагают абонентам новейшие персональные мобильные устройства с богатым набором функций.

Эрикссон работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 75 тыс. человек.

В 2008 году продажи компании составили USD 32,2 млрд. Компания основана в 1876 году, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Акции Эрикссон