«Укравтодор» завершит ремонт дороги Киев-Чоп в ноябре 2010 г.

«Укравтодор» завершит работы по ремонту автомобильной дороги М06 Киев-Чоп на участке Броды (км. 441)-Житомир (км. 128) в ноябре 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

Сообщается, что с начала года финансирование выполнения строительных работ на автодороге по Третьему Кредитному Соглашению с ЕБРР составило 98 млн. евро. Кроме того, за счет средств государственного бюджета подлежит возмещению НДС сумма скорректированной цены в размере 25,6 млн. евро.

По данным «Укравтодора», общее выполнение ремонтных работ по контрактам №№1,2,3,4,5,6 в 2009 году ожидается в размере 154,4 млн. евро с их полным завершением на участках общей длиной около 92 км.

Как напомнили в ведомстве, маршрут, по которому выполняются работы, входит в Программу подготовки к финальной части чемпионата по футболу Евро – 2012.

Завершение работ по Третьему проекту Кредитного соглашения даст Украине современную европейскую автомагистраль длиной почти 700 км от границы с Венгрией до г. Житомир.

Справка УНИАН. «Укравтодор» строит трассу Киев-Чоп за деньги ЕБРР с 2000 г. За средства первого кредита был отремонтирован участок от границы с Венгрией (г.Чоп) и Словакией (Ужгород) до г. Стрый (Львовская обл.) протяженностью 220 км. Второй этап, также за счет кредита ЕБРР, охватывает участок Киев-Чоп от г. Стрый до г. Буск (Львовская обл.) протяжностью 180 км. Работы на этом участке выполняют турецкая компания «Онур» и македонская «Гранит». Средства первых двух кредитов в целом составили 175 млн. евро.

Заключено Третье Кредитное Соглашение по проекту Киев-Чоп между Украиной и ЕБРР от 19 декабря 2006 года на сумму 200 млн. евро, а также Финансовое Соглашение между Украиной и ЄИБ («Украина. Проект европейских дорог Украины») от 30 июля 2007 года на сумму 200 млн. евро. За указанные средства предусматривается капитальный ремонт автомобильной дороги Киев-Чоп на участке от г. Житомир (км. 128) до г. Броды (Львовской обл.) (км. 441) длиной 313 км.

Общая стоимость проекта составляет 572 млн. евро и финансируется из трех источников: 200 млн. евро - ЕБРР, 200 млн. евро - ЕИБ, средства государственного бюджета Украины - 172 млн. евро.

На сегодняшний день финансирование работ по Третьему проекту начато за средства кредита ЕБРР. Кредитное Соглашение ратифицировано Верховной Радой Украины 13 апреля 2007 года, подписано Президентом Украины и вступило в действие 16 августа 2007 года.

Справка УНИАН. Автомобильная дорога М-06 Киев–Чоп на участке от г. Чоп до г. Львов является частью 5-го Панъевропейского транспортного коридора, на участке от г. Львова до г. Киев – 3-го Панъевропейского транспортного коридора.