Крюковский ВСЗ сертифицировал продукцию в РФ

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) сертифицировал в системе УкрСепро и системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте России платформу модели 13-7043, поглощающий аппарат ПМКП-110 и грузовой вагон для перевозки окатышей модели 20-7032.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что сертификация платформы и вагона для перевозки окатышей модели 20-7032 позволит осуществлять их реализацию в Россию, а сертификация поглощающего аппарата ПМКП-110 позволит заводу устанавливать это оборудование на производимые вагоны и реализовать как самостоятельную продукцию.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод реализовал 112 пассажирских и 6400 грузовых вагонов.