«АвтоКрАЗ» намерен возобновить экспорт в Конго

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) намерена возобновить экспорт автомобилей КрАЗ в Демократическую Республику Конго.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, после длительного перерыва предприятие отправит первую партию автомобилей в конце 2009 - начале 2010 года.

«Группа технических специалистов из Конго прошла двухнедельный курс обучения техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобилей КрАЗ в Украине»,-сказано в сообщении пресс-службы.

Контракт на поставку автомобилей в Конго был заключен в сентябре. Предприятие не разглашает количество поставляемых автомобилей и сумму контракта.

Напомним, автомобили КрАЗ поставлялись в Конго еще во времена СССР.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, до 3634 автомобилей.

Холдинговая компания “АвтоКрАЗ” в 2008 году получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.