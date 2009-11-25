СНБО рекомендует Президенту остановить действие распоряжения Кабмина

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины рекомендует Президенту Виктору ЮЩЕНКО остановить действие распоряжения правительства от 11 ноября о проведении конверсии полос радиочастот, которые в непрерывном режиме используются Вооруженными Силами Украины и другими спецпользователями в интересах национальной безопасности и обороны государства, и передаче права на пользование ими операторам мобильной связи включительно с иностранными инвесторами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, такое решение было принято сегодня в Киеве участниками совещания в Аппарате совета с участием представителей Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

По информации пресс-службы, "участники совещания выразили серьезную обеспокоенность таким шагом правительства именно сейчас, когда оборонная политика им фактически не финансируется, без учета интересов национальной безопасности, без обеспечения надлежащего уровня обороноспособности и консолидированных предложений заинтересованных центральных органов исполнительной власти, а в первую очередь Генерального штаба ВС Украины".

Кроме того, на совещании отмечалось, что предложенные правительством мероприятия не предусматривают комплексного подхода, который обеспечивал бы беспрепятственный перевод радиоэлектронных средств специальных пользователей на другие полосы радиочастот, и не учитывают реальных возможностей такого перевода.

Вместе, с тем предложенная Генеральным штабом МОУ формула "сначала перевооружение Министерства обороны новым радиочастотным ресурсом, а затем высвобождение существующего", правительством, без каких-либо комментариев, не принята во внимание. При этом, Министерство обороны Украины поддерживает идею конверсии радиочастот, но при условии надлежащей защиты оборонных интересов государства, отмечается в сообщении.

По убеждению участников совещания, проведение конверсии путем, предложенным в распоряжении, повлечет снижение уровня боеспособности армии и других военных формирований, сделает невозможным полноценное выполнение возложенных на них задач по обеспечению обороноспособности государства. Это может привести к тому, что оборонные комплексы Украины, в результате действий правительства, могут оказаться «слепыми и глухими» перед угрозами национальной безопасности.

По результатам совещания принято решение рекомендовать главе государства остановить действие распоряжения Кабмина № 1361-р «Некоторые вопросы проведения конверсии полос радиочастот».