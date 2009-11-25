В Днепропетровской обл. грузоперевозки сократились

В Днепропетровской области за 10 месяцев т.г. объем грузоперевозок сократился на 20,7%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 71,1 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за указанный период сократился на 26,5% - до 25,9 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом за январь-октябрь перевезено 63,6 млн. тонн грузов, что на 27,3% меньше, чем за январь-октябрь 2008 г.

В частности, сократились объемы перевозок строительных материалов на 59,5%, черных металлов на 26,4%, железной и марганцевой руды на 21,4%. В тоже время, железнодорожный транспорт региона нарастил перевозку нефти и нефтепродуктов в 1,7 раза, лесоматериалов на 15%.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, за 10 месяцев перевезено 7,1 млн. тонн грузов, что на 7,4% меньше прошлогоднего показателя.

Водный транспорт Днепропетровской области за январь-октябрь сократил объемы перевозки грузов на 83,3% - до 340,6 тыс. тонн.

Авиационный транспорт уменьшил объемы перевозок на 28,1% - до 1,2 тыс. тонн грузов.