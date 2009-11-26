Ford снова повышает цены на машины в Британии

08:40, 26 ноября 2009
Транспорт/Связь
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В четвертый раз с начала года

Компания Ford повысила цена на свои автомобили в Британии в четвертый раз с начала года из-за слабости фунта стерлингов, сообщает k2kapital со ссылкой на Daily Telegraph. 

Новое повышение, которое вступит в силу 30 ноября, составит в среднем 2,7% и коснется наиболее популярных в Британии машин, включая Fiesta и Focus. Ранее в этом году цены повышались на 4,7%, 3,75% и 4%. Автомобиль, который в начале года стоил 10 тысяч фунтов, теперь будет стоить 11,6 тысячи фунтов.

Ford, импортирующая свои машины в Британию, заявила, что ослабление фунта, который потерял около трети своей стоимости по отношению к евро по сравнению с уровнем 2008 года, является фундаментальным опасением для компаний, оценивающих затраты в евро.

 

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