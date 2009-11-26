Заводы Opel в Германии будут сохранены

Руководство американской корпорации General Motors /GM/ опровергло сообщения о том, что на заводах Opel в Германии будет ликвидировано 5,3 тыс рабочих мест, сообщает ИТАР-ТАСС. "Эти цифры слишком завышены", - заявил новый глава европейского подразделения GM Ник Рейли, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Он сообщил, что все четыре завода Opel на территории Германии будут сохранены в рамках готовящегося плана по реструктуризации немецкой автостроительной компании.

Тем не менее, согласно имеющейся в деловом мире ЕС информации, GM намерена ликвидировать от 9 до 9,5 тыс рабочих мест из 50 тыс, существующих сейчас в структурах Opel и британского Vauxhall.

Между тем в последние 24 часа общая ситуация в европейском подразделении GM значительно ухудшилась, когда сорвалась сделка по продаже американской корпорацией принадлежащей ей известной шведской автостроительной компании SAAB. Ожидается, что General Motors будет вынуждена ликвидировать эту автокомпанию, так как на мировом рынке на нее нет покупателей. При этом GM придется в экстренном порядке найти по крайней мере 600 млн долл для погашения кредита, выданного правительством Швеции SAAB.