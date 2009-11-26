В РФ нетрезвых водителей будут лишать прав пожизненно

Лишать прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде скоро могут пожизненно. Такую инициативу, как передает радиостанция "Маяк", озвучил директор Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Виктор Кирьянов, сообщает k2kapital.

По его словам, последние законы, которые усилили ответственность за данный вид нарушений, уже позволяют увидеть положительный результат: с начала реализации этих законов количество ДТП с участием пьяных водителей снизилось на 40%.

По мнению Кирьянова, законодатели в скором времени рассмотрят и проект о пожизненном лишении прав.