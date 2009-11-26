27 ноября состоится брифинг ЮЗЖД

27 ноября в 12.00 в конференц-зале Южного вокзала (Киев) состоится брифинг начальника отраслевой пассажирской службы Юго-Западной железной дороги Александра БОЛДОВА на тему: «Пассажирские железнодорожные перевозки в период новогодне-рождественских праздников». В частности, речь будет идти о наличии билетов в кассах; дополнительных поездах в западном и других, популярных в этот период, направлениях; об особенностях работы вокзалов в праздничные дни.

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+380 (44) 406-97-08;

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+380 (67) 219-97-73 до 17.00 26 ноября 2009 года.