Отключение нелегальных мобилок тормозят путаница со списками и «джентельменство» операторов...

Украинцы с недавних пор слегка нервничают по поводу «цвета» своего мобильного телефона. Правда, время не поджимает. Как заявила Национальная комиссия регулирования связи, первые отключения «нелегалов» начнутся в первом квартале 2010 г. Дескать, до Нового года будьте спокойны: никто вам праздник не испортит, да и пресловутые 3 месяца (в течение которых принимается решение об отключении телефона) к тому времени не истекут.

Что касается процесса подготовки к отключке, то, по словам главы НКРС Сергея Колобова, списки «серых» телефонов 16 ноября были отправлены всем операторам. Как оптимистически предполагает глава Комиссии, именно с этого дня собственникам телефонов «неудачного цвета» операторы должны были разослать СМС-извещения о том, что IMEI их мобильников находятся в «сером» списке. Как известно, со дня получения такого извещения в течение 3 месяцев собственник телефона либо его легализует, либо по истечении срока телефон (уже как «черный», а не «серый») отключают. То есть, уже с 16 февраля 2010 г. «неправильный окрас» должны вырубить.

Приказ дан, но механизма нет…

Мобильные операторы настроены не так оптимистично, как НКРС, да и рассылать СМС не спешат и, судя по всему, раньше следующего года не планируют. Одна из причин – неразбериха со списками нелегальных IMEI.

К примеру, life:) заявляет, что на 23 ноября еще не получил список «серых» телефонов от Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР), хотя последний уверяет, что таковы направлены всем операторам. В «Билайне» это подтверждают - «регулярно получаем подобные списки». Дальше - еще интересней. В МТС говорят о получении от Укрчастотресурса данных о 450 тыс. «серых» телефонов, а в УГЦР определиться с количеством не могут. Так, на пресс-конференции 24 ноября начальник ведомства Павел Слободянюк сообщил о том, что операторам выслан список из 100 тыс. номеров, тогда как немногим ранее центр озвучил цифру в 5 раз больше.

Путаница путаницей, но к ней мы привыкли и как-нибудь разберемся, а основная проблема заключается в том, что не все операторы имеют соответствующую базу для отключений, а до ее установки, какой смысл рассылать СМС?..

В НКРС это признают. «Есть определенные требования к информационным системам операторов для того, чтобы они могли предоставлять такие услуги. Не все операторы – т.к. это не являлось требованием к их программному обеспечению – выделяли дополнительные средства на такую особенность своего программного обеспечения, которая позволяла бы в он-лайне обеспечивать отключение мобильных телефонов, IMEI которых находится в «черном» списке. Для того, чтобы это осуществить, каждый оператор должен предпринять несколько шагов: привлечь дополнительные средства, сделать соответствующие запросы в компании-производители и получить возможность. Но не все операторы запланировали это на ближайшее время, некоторые в следующем году. Каждый действует по собственному усмотрению», - поясняет П.Слободянюк.

Относительно планов… Например, по данным МТС, без специального оборудования (EIR) компания не может заблокировать телефон, а его установку планируется осуществить «в течение 2010 года». «Мы можем заблокировать только SIM-карту. А это незаконно, ведь с точки зрения пользования услугами абонент ничего не нарушает. Поэтому запустить корректный мониторинг телефонов можно будет только с того момента, когда операторы установят на своих сетях оборудование, которое обеспечит полную автоматизацию процесса. Идентифицировать и мониторить коды, обрабатывать запросы, блокировать трубки в ручном режиме технически просто невозможно. Мы информировали НКРС о реальных сроках установки оборудования», - сообщила начальник отдела по связям с общественностью МТС-Украина Виктория Рубан.

А вот компании «Киевстар» и «Астелит» (ТМ life:)) будут готовы к этому процессу с февраля 2010 г. «Механизм отключения еще не сформирован, т.к. мы еще не установили все необходимое оборудование. Это прояснится до 1 февраля», - сообщила начальник отдела внешних связей life:) Надежда Лубнина.

А генеральный директор Beeline Александр Баринов говорит, что компания сможет технически решить вопрос с отключением к началу 2010 года. «Мы в процессе, у нас выбрано техническое решение, и мы понимаем сроки. В начале года мы будем иметь возможность реализовывать отключение во всей абонентской базе», - сказал он.

Операторы по-джентельменски будут пропускать друг друга вперед. Но первым быть никто не хочет...

Опрос операторов немного успокаивает - пока «страшные» СМС приходить не будут. «Начинать информировать абонентов будет иметь смысл тогда, когда будет определен четкий механизм информирования, блокирования трубок и пр., когда не останется неясных вопросов относительно функционирования системы, а также когда все ее условия и требования будут приведены в соответствие с существующей законодательной базой», - отмечает Виктория Рубан.

Компания Beeline, которая, судя по озвученным срокам, первой получит техническую возможность реализовывать решения НКРС по отключению, также пока не начала рассылку предупреждающих СМС и не намерена пока это делать. «В настоящее время у нас создана «горячая линия», по которой абонент может проверить свой номер, у нас существует сайт, где можно это сделать, но мы не уведомляем в настоящий момент абонентов о том, в каком списке находится их номер», - отмечает А.Баринов. По его словам, компания не планирует делать это до конца года, и вопрос не столько в техническом решении, сколько в отсутствии единого порядка отключения, разработанного НКРС для всех операторов. «На сегодня у нас есть техническое решение, с точки зрения реализации существует только один большой вопрос - отсутствие порядка, единовременности всех операторов в плане подобной деятельности. То есть, не может и не должна возникнуть ситуация, когда один оператор это начал делать, а остальные эту вещь игнорируют. В данном случае, регулятор должен очень четко прописать порядок и так далее. В настоящий момент все это опять на уровне - обменялись, есть информация – делайте все, что хотите», - говорит А.Баринов.

Кроме того, операторы не забывают об имидже, и хотят исключить вероятность жалоб абонентов по поводу ущемления их прав. «Важно запустить такую систему мониторинга, которая бы действовала корректно, не создавала лишних трудностей для людей и не нарушала их права. В противном случае, безусловно, абоненты будут жаловаться. Для любых действий нам нужны законные основания, без них блокировать трубки абонентов не будем», - подчеркивает представительница МТС-Украина.

Стоить отметить, что телефон нельзя однозначно отнести в ведение только одного оператора, ведь пользователь может менять SIM-карту. Поэтому «серый» список – единый для всех операторов. «Важным моментом является то, что операторы не будут отключать SIM-карты, отключаться будут трубки. То есть, SIM-карты будут оставаться активными, и ими можно будет продолжать пользоваться», - поясняет Н.Лубнина (life:)).

Вот и выходит, что операторы ждут разъяснений НКРС по поводу процедуры отключений и конкретных сроков, а еще в страхе потерять абонента - кто из них первым решится «вырубить нелегала». Ведь если ваш нелегальный телефон отключит один оператор, то можно купить стартовый пакет другой сети, не начавшей подобные отключения…

Попробуем спрогнозировать - даже если предупреждающие СМС и начнут рассылать с начала 2010 г. (что под большим вопросом), то отключения начнутся не ранее, чем через 3 месяца – со второго квартала. Но с нашими реалиями (все чего-то ждут, все перепутано) сроки могут сдвинуться…

Мила Горжеева (УНИАН)

P.S. Спешим успокоить тех пользователей связи, кто не уверен в своей мобильной трубке. Во-первых, если даже Ваш телефон и был ввезен в Украину нелегально, но начав его использовать (активировав в мобильных сетях) до сентября 2009 г. Вы автоматически дали ему «дорогу в жизнь» - он находится в «белом» списке. Ведь Укрчастотнадзор, зная массовость «черного» рынка мобильных в Украине (90% в 2008 г.), включил в «правильный» список все телефоны. Именно поэтому на сегодня «белый» список такой внушительный – около 80 млн. номеров IMEI. А вот после сентября т.г. „белый” список базы данных пополняется только за счет кодов IMEI мобильных телефонов, которые законно ввезены на территорию Украины и продаются в торговой сети…

Для успокоения совести «легальность» трубки можно проверить на сайте Укрчастотнадзора.

***IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

С 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации IMEI в общей базе данных. Она имеет три реестра: "белый" список, "черный" и "серый". В "белый" список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи - номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В "черный" список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в "белый" список или зарегистрированы органами МВД как краденые (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В "серый" список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в "белом", ни в "черном" списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в "белый" или "черный" список (в зависимости от результатов проверки легальности этих телефонов).