Нацсовет по телерадиовещанию решил не проводить внеплановых проверок

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании принял за основу решение об особом порядке проведения внеплановых проверок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацсовета по телерадиовещанию.

На брифинге, состоявшемся после заседания, первый заместитель председателя Национального совета Андрей МИРОШНИЧЕНКО объяснил, что Национальный совет решил не проводить внеплановых проверок на время избирательного процесса, это решение будет доработано и принято окончательно на заседании на будущей неделе.

Между тем, отметил он «пользуясь случаем, я хочу донести до всех вещателей, что это не означает, что мы не будем проводить постоянные мониторинги и следить за деятельностью телекомпаний». Как отметил А.МИРОШНИЧЕНКО, это касается обычной части деятельности телерадиокомпаний, а не возможных нарушений в ходе избирательного процесса». Результаты мониторингов будут рассмотрены по окончании избирательной кампании, сказал он.

А.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что основной функцией Национального совета, в соответствии с действующим Законом Украины «О выборах Президента Украины», является осуществление мониторингов и донесение информации до всех субъектов избирательного процесса: кандидатов на пост Президента Украины, ЦИК и всех граждан Украины, которые имеют право выбора.

Он также сообщил, что состоялось очередное заседание рабочей группы, которая утверждена соответствующим решением Национального совета. Было решено осуществлять глубинный анализ всего мониторингового материала, который постоянно проводит Национальный совет и представители в областях. В случае выявления признаков нарушений рабочая группа будет делать специальные пресс-релизы, которые будет направлять в ЦИК и всем восемнадцати кандидатам, принимающим участие в избирательном процессе.

«Таким образом, каждый из кандидатов, имея официальную информацию мониторингов, может обжаловать в административном суде любые события, которые, по их мнению, нарушают их права», - отметил А.МИРОШНИЧЕНКО.