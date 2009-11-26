Кириллический домен .укр появится в интернете в феврале-марте 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал директор Украинского сетевого информационного центра (УСИЦ) Юрий ГОНЧАРУК.

«Мы выдержали процедуру ІCANN, получили подтверждение. Надеюсь, до февраля-марта 2010 года мы сможем отработать технические вопросы, и в интернете появится соответствующая новая зона .укр», - отметил он.

По его словам, Украина одной из первых подала заявку в корпорацию ІCANN на регистрацию домена на языке страны.

В свою очередь, глава регламентного комитета УСИЦ Юрий КАРГАПОЛОВ отметил, что это является важным шагом для Украины, поскольку теперь адресация и контент в интернете «соотнесены в одно лингвистическое поле». «Это один из важных шагов обретения Украиной своей идентификации в мире. Домен .укр будет содействовать тому, что в киберпространстве Украина получит достаточный знак идентификации», - сказал он.

По словам Ю.ГОНЧАРУКА, процедура регистрации в домене еще не определена, но она будет платной, чтобы возместить затраты, в частности, администратора. Роль администратора домена принадлежит УСИЦ.

Директор инфоцентра также спрогнозировал, что в течение 3-х лет не менее 10% доменов .ua будут продублированы в зоне .укр.

Как отметил президент компании «Центр интернет-имен Украины (Ukrnames)» Алексей ПТАШНЫЙ, интерес к этому домену есть. В то же время, он не прогнозирует конкретных сроков регистрации домена .укр. корпорацией ІCANN. «Когда именно ІCANN зарегистрирует домен – сложно говорить, называются сроки от 1 месяца до полугодия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Украина подала заявку в корпорацию ІCANN, которая ведает адресацией сети Интернет, на регистрацию кирилличного домена в Интернете .укр. Такой домен позволит создавать сайты с интернет-адресом на украинском или русском языке.

Заявки на создание доменов на родном алфавите уже подали Россия и Египет, Бразилия, Болгария и пр.

В октябре 2009 года организация ІCANN одобрила процедуру регистрации доменных имен, которые используют не только латиницу, но и символы национальных алфавитов.