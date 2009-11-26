«Серые» телефоны начнут отключать не ранее ІІ кв. 2010 г.

Мобильные операторы смогут начать отключать «серые» телефоны не ранее второго квартала 2010 г.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в самих компаниях.

Как отметили в МТС-Украина, без специального оборудования (EIR) нельзя заблокировать телефон, можно заблокировать только SIM-карту. «А это незаконно, ведь с точки зрения пользования услугами абонент ничего не нарушает. Поэтому запустить корректный мониторинг телефонов можно будет только с того момента, когда операторы установят на своих сетях это самое оборудование, которое обеспечит полную автоматизацию процесса. Идентифицировать и мониторить коды, обрабатывать запросы, блокировать трубки в ручном режиме технически просто невозможно», - отметили в компании. Как сообщили в компании, МТС-Украина информировала НКРС о реальных сроках установки оборудования: в течение 2010 года.

В «Астелит» (ТМ life:)), по данным компании, список «серых» телефонов НКРС вообще пока не получили. При этом оператор также не имеет еще технологического оборудования для отключений. «Механизм отключения еще не сформирован так, как мы еще не установили все необходимое оборудование. Это прояснится до 1 февраля. Важным моментом является то, что операторы не будут отключать SIM-карты, отключаться будут трубки. То есть сим карты будут оставаться активными, и ими можно будет продолжать пользоваться», - сообщила начальник отдела внешних связей компании «Астелит» Надежда ЛУБНИНА.

Генеральный директор Beeline Александр БАРИНОВ отметил, что компания сможет технически решать вопрос с отключением к началу 2010 года, в то же время, компания не начнет отключения раньше, чем это начнут делать другие операторы. «На сегодня у нас есть техническое решение с точки зрения реализации, существует только один большой вопрос: это порядок, единовременность всех операторов по подобной деятельности. То есть, не может и не должна возникнуть ситуация, когда один оператор это начал делать, а остальные эту вещь игнорируют. То есть, в данном случае, регулятор должен очень четко прописать порядок, начало и так далее», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) прогнозирует начало отключения мобильными операторами нелегальных мобильных телефонов в первом квартале 2010 года. Укрчастотресурс 16 ноября мобильным операторам направил списки «серых» телефонов. После получения списка, операторы обязаны выслать собственникам «серых» телефонов сообщения о прекращении их обслуживания через 3 месяца, в случае, если собственник не докажет того, что телефон является легальным.

Справка УНИАН. Согласно решениям НКРС, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Решениями НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированные в обобщенной баз данных УГЦР.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый, черный и серый списки. В белый заносятся номера кодов зарегистрированных мобильных телефонов. В черный – не занесенные в белый или зарегистрированные органами МВД как ворованные (операторы не имеют право обслуживать эти телефоны). В серый список – коды телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).

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