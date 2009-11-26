Ассоциация «Дом» хочет снимать деньги с мобильных у должников

Ассоциация жилищно-коммунального хозяйства «Дом», объединяющая коммунальные предприятия и жилищные организации всех городов и районов Донецкой области, намерена добиваться, чтобы у должников за коммунальные услуги можно было снимать деньги с их мобильных телефонов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ассоциации, предлагается разрешить судебным исполнителям снимать деньги с мобильных телефонов в счет погашения долгов за коммунальные услуги.

По мнению представителей отрасли ЖКХ, это позволит более оперативно выполнять судебные решения о взыскании задолженности в пользу коммунальных предприятий.

Ассоциация «Дом» уже обратилась к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой внести соответствующие изменения в нормативные документы.

По мнению главы ассоциации Александра СЕМЧЕНКО, на сегодня есть все правовые основания прибегнуть к такой форме взыскания коммунальных долгов.

По его словам, «государственный исполнитель по закону имеет право налагать судебный арест на любое имущество, любые доходы и сбережения граждан, чтобы исполнить решение суда и вернуть коммунальщикам деньги за потребленные услуги». А.СЕМЧЕНКО напомнил, что уже были прецеденты принудительных отчислений с зарплатных, пенсионных и депозитных счетов. «Думаю, ничто не мешает проводить те же операции со счетами мобильных абонентов", - сказал глава ассоциации. И отметил, что подобная практика уже применяется Федеральной службой судебных приставов России.