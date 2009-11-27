Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) отменила тендер на выдачу лицензий мобильной связи 3G (третьего поколения).

Как сообщили УНИАН в НКРС, соответствующее решение принято сегодня на заседании комиссии «во исполнение предписания Генпрокуратуры от 26 ноября т.г.».

Как сообщал УНИАН, компании "Киевстар", МТС подали заявки в НКРС на участие в первом тендере на выдачу операторам 3G лицензий.

НКРС выставила на тендер 27 ноября первую из трех лицензий на мобильную связь 3G, стартовая цена установлена на уровне 400 млн. грн. (50 млн. долл.).

Лицензию на связь третьего поколения в Украине пока имеет только контролируемая государством компания «Укртелеком». Компания получила ее в 2005 году без конкурса, по решению правительства.

Напомним, постановлением Хозяйственного суда города Киева от 13 ноября т.г. по делу № 45/422 в обеспечение иска ООО «Астелит» НКРС запрещено совершать любые действия (в том числе проведение тендера), связанные с распределением и передачей в пользование полос радиочастот в диапазоне 1920-1935, 1950-1980, 2010-2015, 2020-2025, 2110-2125, 2140-2170 Мгц (мобильная связь третьего поколения (3G)) , до рассмотрения дела по сути.

Ранее главный исполнительный директор ООО «Астелит» Тансу ЕЭН заявлял: «Мы считаем, что конкурс, подготовка к которому сейчас идет, непрозрачен. Мы не уверены в том, будут ли освобождены военными частоты, выставленные на конкурс».

18 ноября НКРС подала апелляционную жалобу на это постановление Хозяйственного суда г. Киева.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 26 ноября остановил действие некоторых положений распоряжения правительства от 11 ноября 2009 года №1361-р о проведении конверсии полос радиочастот, которые в непрерывном режиме используются Вооруженными силами Украины и другими спецпользователями в интересах национальной безопасности и обороны государства, и передаче права на пользование ими операторам мобильной связи включительно с иностранными инвесторами.

Президент отметил, что возможность финансирования мероприятий, связанных с перевооружением Вооруженных сил Украины, других специальных пользователей радиочастотного ресурса соответствующими средствами, предусмотрена только начиная соответственно с 2010-2012 годов.

В.ЮЩЕНКО указал, что правительство указанным распоряжением предусмотрело мероприятия, которые приведут к снижению уровня боеспособности Вооруженных сил Украины, к снижению уровня обороноспособности Украины.

Также Президент Украины обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой рассмотреть вопрос касательно конституционности пунктов 1-3 распоряжения Кабмина «Некоторые вопросы проведения конверсии радиочастот».